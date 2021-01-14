رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بكلية رياض الأطفال ومركز الامتحانات الإلكترونية

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أعمال الإنشاءات الخاصة بمبنى كلية رياض الأطفال بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور محمد عبد السميع المستشار المعماري للجامعة، والدكتور عاطف محمد عبدالحافظ المستشار الإنشائي للجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية.





وأكد عزيز أن الجامعة تسعى للانتهاء من كل المباني الخاصة بالكليات الجديدة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، والعمل على تنفيذها بشكل سريع، وتذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، إلى جانب حرصها على توفير الجهد والوقت على طلابها من أبناء المحافظة لتقليل الاغتراب للمحافظات الأخرى.





وأوضح المهندس حسين محمدين أن المبنى يبلغ مساحته 3500 م2، حيث تم إنجاز ما يقرب من 60% من أعمال الهيكل والتشطيبات، ومن المتوقع تسليم المبنى بداية العام الدراسي القادم، مضيفًا أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة، إلى جانب عدد من الفصول الدراسية ومدرج، وقاعات لرياض الأطفال وغرف إدارية.





وأضاف المهندس حسين محمدين أنه خلال الجولة أيضًا تفقد رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات الخاصة بقاعات مركز الامتحانات الالكترونية، وعددهم 8 قاعات مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 2200م2، حيث جار الانتهاء من أعمال الكهرباء ومد خطوط الإنترنت وتجهيزات الفرش، ومن المقرر الانتهاء من 4 قاعات خلال شهر يناير الجاري، لتضم 394 جهاز حاسب آلي، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تجهيز 4 قاعات أخرى في نهاية شهر فبراير المقبل لتضم 394 جهاز حاسب آلي.



