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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بكلية رياض الأطفال ومركز الامتحانات الإلكترونية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أعمال الإنشاءات الخاصة بمبنى كلية رياض الأطفال بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور محمد عبد السميع المستشار المعماري للجامعة، والدكتور عاطف محمد عبدالحافظ المستشار الإنشائي للجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية.

وأكد عزيز أن الجامعة تسعى للانتهاء من كل المباني الخاصة بالكليات الجديدة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، والعمل على تنفيذها بشكل سريع، وتذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، إلى جانب حرصها على توفير الجهد والوقت على طلابها من أبناء المحافظة لتقليل الاغتراب للمحافظات الأخرى.

وأوضح المهندس حسين محمدين أن المبنى يبلغ مساحته 3500 م2، حيث تم إنجاز ما يقرب من 60% من أعمال الهيكل والتشطيبات، ومن المتوقع تسليم المبنى بداية العام الدراسي القادم، مضيفًا أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة، إلى جانب عدد من الفصول الدراسية ومدرج، وقاعات لرياض الأطفال وغرف إدارية.

وأضاف المهندس حسين محمدين أنه خلال الجولة أيضًا تفقد رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات الخاصة بقاعات مركز الامتحانات الالكترونية، وعددهم 8 قاعات مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 2200م2، حيث جار الانتهاء من أعمال الكهرباء ومد خطوط الإنترنت وتجهيزات الفرش، ومن المقرر الانتهاء من 4 قاعات خلال شهر يناير الجاري، لتضم 394 جهاز حاسب آلي، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تجهيز 4 قاعات أخرى في نهاية شهر فبراير المقبل لتضم 394 جهاز حاسب آلي.


شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من ختام دورة لغة الإشارة لخدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور طارق ذكي منسق البرنامج. 

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتعبير عن احتياجات تلك الفئة المهمة من المجتمع، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق ذكي، أن البرنامج التدريبي للدورة استمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري، وأن المتدربين في المستوي الأول حصلوا على عدد من المهارات المعرفية في لغة الإشارة منها كيفية التعارف، والحروف، وعد الأرقام، والأسرة، والعلاقات، والوظائف، والحيوانات والطيور.

يذكر أن الدورة شارك فيها 25 طالبا وطالبة بالمستوى الأول منهم باحثين في الماجستير، ويحاضر فيها أماني بخيت مدربة لغة الإشارة، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة تتيح لهم فرص عمل في ذات المجال.
رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بكلية رياض الأطفال ومركز الامتحانات الإلكترونية
رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بكلية رياض الأطفال ومركز الامتحانات الإلكترونية
رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بكلية رياض الأطفال ومركز الامتحانات الإلكترونية
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