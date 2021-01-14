النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب

أسفرت إنتحابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصرى "حزب مستقبل وطن" بمنصب رئيس اللجنة، َوذلك بالتزكية واختيار النائبين حسن عبد الوهاب عيسى "مستقل" وصقر عبد الفتاح صقر "مستقبل وطن" بمنصب الوكيلين، وعلى احمد على احمد "الشعب الجمهورى" بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.





ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس.



