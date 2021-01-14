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تكنولوجيا

شاهد.. الصور الرسمية لهاتف أوبو الخارق Find X3 Pro قبل إطلاقه

الخميس 14/يناير/2021 - 09:02 م
هاتف Find X3 Pro
هاتف Find X3 Pro
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شيماء عبد المنعم
كشفت التسريبات الأخيرة حول هاتف أوبو القادم Find X3 Pro، الصور الرسمية التي تكشف التصميم النهائي الذي سيأتي به الهاتف الخارق، واليوم أوضح حساب الشركة الصينية الرسمي على شبكة ويبو Weibo، أن تشكيلة فايند أكس 3 سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كتبت شركة أوبو في منشورها على موقع ويبو الصيني عبارة "شاهد #ImpossibleSurface في مارس"، ومن الواضح أن هواتف الشركة المرتقبة Find X3 Pro ستحصل على إعداد للكاميرا الخلفية المحدبة بتصميم غريب الشكل والذي يرتفع على ظهر الجهاز تدريجيًا، بدلًا من أن يكون جزيرة بسيطة بارزة من اللوحة بشكل فريد من نوعه تقدمه الشركة لأول مرة.


ووفقا للتسريبات، فإن هاتف OPPO Find X3 Pro سيأتى بشاشة كبيرة منحنية على الجانبين بقياس 6.7 بوصة، من نوع OLED ، وجودة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، بها نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيحتوى هاتف OPPO Find X3 Pro على 4 كاميرات خلفية، الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، وبمستشعر Sony IMX766 من شركة سونى، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصري 2x ،   بالإضافة إلى  8 و 3 ميجابيكسل، إلى جانب  فلاش LED.

وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro،بمعالج من نوع Snapdragon 888 ، والذى يقدم قدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، كما سدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، والذى يتم استخدامه لأول مرة فى هواتف أوبو. 

وسيأتى  هاتف Find X3 Pro على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات، شحن لاسلكي بقدرة 30 وات VOOC Air، وستحصل تقنية اتصال المدى القريب NFC، على تصميم هوائي مزدوج الجسم، مما يتيح لك النقر للدفع إما من الخلف باتجاه القارئ أو في المقدمة. 
هاتف OPPO Find X3 Pro هاتف OPPO Find X3 Pro
هاتف OPPO Find X3 Pro هاتف OPPO Find X3 Pro
هاتف OPPO Find X3 Pro هاتف OPPO Find X3 Pro
هاتف OPPO Find X3 Pro هاتف OPPO Find X3 Pro
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