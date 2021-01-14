قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

طرحت شركة أوبو Oppo ، هاتف A93 في شهر أكتوبر الماضي، وتستعد الشركة الصينية حاليا لإطلاق إصدارا جديد بتقنية الجيل الخامس 5G، والآن ظهرت المواصفات الكاملة للطراز الجديد على شركة China Telecom مع صور وسعر الهاتف.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف Oppo A93 5G، الذي يحمل الاسم الرمزي PEHM00، عن سابقه الذي يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G، ويقدم الهاتف على شاشة منحنية تحتوي نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية.





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وسيتم تشغيل هاتف Oppo A93 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





وكما يعمل هاتف A93 5G، بنظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، والتي وفقًا لـ 3C ستشحن حتى 18 واط.









وسيأتي هاتف Oppo A93 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FullHD +.





وللتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف Oppo A93 5G على ما مجموعه أربع كاميرات خلفية، عل ظهر الجهاز توجد كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.









وتشتمل الميزات المتبقية في هاتف Oppo A93 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر ومنفذ USB-C، وسيبلغ سعر الهاتف340 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5,324 جنيها مصريا)، وسيأتي بألوان الأزرق والفضي والأسود.





ومن المقرر أن تعلن أوبو رسميا عن هاتف Oppo A93 5G، يوم 15 يناير الجاري.