ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 03:01 ص
هاتف Oppo A93 5G
هاتف Oppo A93 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
طرحت شركة أوبو Oppo، هاتف A93 في شهر أكتوبر الماضي، وتستعد الشركة الصينية حاليا لإطلاق إصدارا جديد بتقنية الجيل الخامس 5G، والآن ظهرت المواصفات الكاملة للطراز الجديد على شركة China Telecom مع صور وسعر الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف Oppo A93 5G، الذي يحمل الاسم الرمزي PEHM00، عن سابقه الذي يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G، ويقدم الهاتف على شاشة منحنية تحتوي نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا الأمامية.


وسيتم تشغيل هاتف Oppo A93 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وكما يعمل هاتف A93 5G، بنظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، والتي وفقًا لـ 3C ستشحن حتى 18 واط.

Oppo A93 5G

وسيأتي هاتف Oppo A93 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FullHD +.

وللتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف Oppo A93 5G على ما مجموعه أربع كاميرات خلفية، عل ظهر الجهاز توجد كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

Oppo A93 5G

وتشتمل الميزات المتبقية في هاتف Oppo A93 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر ومنفذ USB-C، وسيبلغ سعر الهاتف340 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5,324 جنيها مصريا)، وسيأتي بألوان الأزرق والفضي والأسود.

ومن المقرر أن تعلن أوبو رسميا عن هاتف Oppo A93 5G، يوم 15 يناير الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسعر خيالي.. سامسونج تطلق هاتفها القابل للطي W21 5G.. صور

بسعر مناسب.. تعرف على مواصفات أرخص هواتف أوبو بـ تقنية 5G

تسريب مواصفات وصور وموعد الإعلان عن سلسلة Reno5 من أوبو

رسميا.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno5 بشاحن خارق 65 وات.. تعرف على السعر والمواصفات

بـ 5000 جنيه.. أفضل هواتف أوبو فى 2020

شاهد| أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات

ترشيحاتنا

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية جديدة قريبا

وزير إسرائيلي يتنبأ بتوقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية أخرى

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869

الأرصاد: اليوم 6 درجات انخفاضا في حرارة الجو.. وسقوط أمطار على تلك المناطق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول