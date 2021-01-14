حالة الطقس.. الدفع بسيارات شفط المياه لإزالة آثار الأمطار في البحيرة

دفعت الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة ، منذ قليل، بسيارات شفط وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقتها لحركة المارة والسيارات.













وكانت مدن ومراكز محافظة البحيرة، شهدت منذ صباح اليوم، الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة، وتوقف حركة الصيد بموانئ بوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.





وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار جميع الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات الاستباقية بتعرض المحافظة لانخفاض فى درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط للرياح المثيرة للرمال و الأتربة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.











كما وجه اللواء المحافظ باتخاذ جميع الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد، خاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وجميع الجهات المعنية.











وشدد المحافظ على الالتزام بالتعليمات التالية:





- استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.









- مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لجميع المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.









- قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.









- الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وجميع المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.









- إلغاء جميع الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم.









- التأكد من جاهزية جميع المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والتأهب المستمر.









- استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.









- مراجعة جميع الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.











- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.









- متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.









هذا وأهاب اللواء المحافظ بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التالية:







- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.





- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.





- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.









- التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.









- فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.









- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.











