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ديني

أمين الفتوى: لا يوجد سهو على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة

الخميس 14/يناير/2021 - 04:15 م
أمين الفتوى: لا يوجد
أمين الفتوى: لا يوجد سهو على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة
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محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة وليس واجبًا، فمن تركها صحت صلاته.

وأضاف أمين الفتوى، أنه لا يوجد سجود للسهو على من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة، فلا شيء عليه سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلًا.

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن الإمام الشافعي رأى بأن سجدتي السهو تكونان قبل التسليم، لأن الخلل والسهو حدث في جزء من الصلاة.

وأضاف "عاشور"، أن الإمام مالك رأى أن سجدتي السهو تكونان بعد التسليم، لأنها خارجة عن الصلاة، أما الإمام أحمد ابن حنبل فرأى أنها على حسب ما أداها الرسول فإن فعلها فصلاة الظهر قبل السلام فلنفعل أو نفعلها في العصر بعد السلام فلنفعل.

وأكد مستشار المفتي، أن دار الإفتاء المصرية تتبع رأي الإمام الشافعي في سجدتي السهو أي قبل التسليم.

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن الإمام الشافعي رأى بأن سجدتي السهو تكونان قبل التسليم، لأن الخلل والسهو حدث في جزء من الصلاة.

وأضاف عاشور، أن الإمام مالك رأى أن سجدتي السهو تكونان بعد التسليم، لأنها خارجة عن الصلاة، أما الإمام أحمد ابن حنبل فرأى أنها على حسب ما أداها الرسول فإن فعلها فصلاة الظهر قبل السلام فلنفعل أو نفعلها في العصر بعد السلام فلنفعل.

وأكد مستشار المفتي، أن دار الإفتاء المصرية تتبع رأي الإمام الشافعي في سجدتي السهو أي قبل التسليم.
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