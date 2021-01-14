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رياضة

رسميا .. لوكا يوفيتش ينتقل إلى فرانكفورت من ريال مدريد معارًا

الخميس 14/يناير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت بشكل رسمي استعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.


وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك في تمام العاشرة مساء، وتنقل عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3، المفتوحتان عبر القمر الصناعي نايل سات.


ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتخطي عقبة أتلتيك بلباو، وضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.

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