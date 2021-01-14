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فن

محمد فؤاد يطرح أغنية "ليه" على يوتيوب .. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرح الفنان محمد فؤاد اغنيته الجديدة " ليه" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ،الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام

وتقول كلمات الاغنية :

ليه ؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه  و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته   بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

ويذكر ان طرح الفنان محمد فؤاد اغنية "الحفلة" وهي من كلمات دبل زوكش وألحان علاء فيفتى.



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