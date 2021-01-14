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رياضة

برشلونة يعلن رسميًا عن 3 مرشحين لرئاسة النادي الكتالوني

الخميس 14/يناير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، عن أسماء المرشحين النهائيين لخوض انتخابات رئاسة النادي يوم 24 من الشهر الجاري.

وقال النادي في بيانه الصادر منذ قليل، اقتصار قائمة المرشحين على ثلاثة أسماء وهم: خوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا، بعد انسحاب إيميلي روسود من السباق الرئاسي.

كما كشف برنامج " الشيرنجيتو" موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت أمس، الأربعاء،  بسبب شعوره ببعضالانزعاجات العضلية.

وذكر البرنامج الإسباني، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي  1 - 1.
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