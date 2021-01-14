ريال مدريد يتصدر تويتر قبل مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد قبل مبارة الملكي مع فريق أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني وذلك بعد إعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش الي فريق آينتراخت فرانكفورت.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏زيزو حكم عليه بالفشل حُكم مُسبق بدون ما يعطيه فرصه ، وبما ان زيدان ماراح يعتمد عليه أفضل له و للنادي ان يخرج اعاره يمكن يرجع و زيدان يقتنع فيه او يجي مدرب ثاني..بدال ما يموت في الدكة.لكن الأهم أننا نعرف أن بداخل لوكا مُهاجم لا يرحم وخروجه من مصلحة الجميع بِلا شكّ ،‎#ريال_مدريد " و" ‏‎#ريال_مدريد

#ريال_مدريد_بيلباو بالتوفيق للبرنجي وبإذن الله نتأهل للنهايي ونقابل البارسا"‏اليوم الذي سيلعب فيهِ ريال مدريد ، هو يوم مختلف مساء الخير".





وقال آخرون" ‏لوكا يوفيتش لاعب ‎#ريال_مدريد الى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الاعاره!!!!! الريال يخسر مهاجم ممتاز"









وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت بشكل رسمي استعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.









وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.





ويواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.









وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك في تمام العاشرة مساء، وتنقل عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3، المفتوحتين عبر القمر الصناعي نايل سات.



