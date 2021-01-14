ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يتصدر تويتر قبل مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني

الخميس 14/يناير/2021 - 07:49 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد قبل مبارة الملكي مع فريق أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني وذلك بعد إعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش الي فريق  آينتراخت فرانكفورت. 


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏زيزو حكم عليه بالفشل حُكم مُسبق بدون ما يعطيه فرصه ، وبما ان زيدان ماراح يعتمد عليه أفضل له و للنادي ان يخرج اعاره يمكن يرجع و زيدان يقتنع فيه او يجي مدرب ثاني..بدال ما يموت في الدكة.لكن الأهم أننا نعرف أن بداخل لوكا مُهاجم لا يرحم وخروجه من مصلحة الجميع بِلا شكّ ،‎#ريال_مدريد " و" ‏‎#ريال_مدريد 
 ‎#ريال_مدريد_بيلباو بالتوفيق للبرنجي وبإذن الله نتأهل للنهايي ونقابل البارسا"‏اليوم الذي سيلعب فيهِ ريال مدريد ، هو يوم مختلف مساء الخير". 

وقال آخرون" ‏لوكا يوفيتش لاعب ‎#ريال_مدريد الى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الاعاره!!!!! الريال يخسر مهاجم ممتاز"


وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت بشكل رسمي استعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.


وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.


وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك في تمام العاشرة مساء، وتنقل عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3، المفتوحتين عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتخطي عقبة أتلتيك بلباو، وضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بـ فيروس كورونا

غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

تعديلات بالجملة.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

شاهد.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال بهدف لمثله في الليجا

تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الدوري الإسباني

مهاجم ريال مدريد يقترب من الرحيل للدوري الألماني على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

رسميا .. الهلال السعودي يقرر الاستغناء عن عمر خربين

عبد الحفيظ يكشف خطوات الأهلي لإعداد قائمة الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية

الإفتاء تفتح النار على وسائل التواصل بسبب الفتوى المزعومة "ضياع الشرابات"

الطيران الإسرائيلي يغطي سماء الجولان وجنوب لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه