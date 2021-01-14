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مصطفى بكري: سمعت كلاما طيبا عن مشكلة الصحفيين البرلمانيين.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 08:01 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه تحدث إلى وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين عن أزمة الصحفيين البرلمانيين في المجلس.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أنه كان يسمح خلال الفترة الماضية لـ 28 صحفيا، لكن كل الصحفيين تم منعهم.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار إنه عندما تحدث عن المشكلة: "سمعت كلاما طيبا وتم التأكيد أنه سيتم زيادة أعداد الصحفيين خلال الفترة المقبلة".

وأشار بكري إلى أن الصحفيين البرلمانيين  بمثابة الأساس، ووجودهم مهم داخل البرلمان وجميعهم أعضاء نقابة صحفيين. 
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