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رياضة

مونديال اليد .. المغرب يكتسح الجزائر 15-8 في الشوط الأول

الخميس 14/يناير/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نجح منتخب المغرب لكرة اليد في التقدم على نظيره الجزائر بنتيجة 15\8 خلال الشوط الأول فى إطار مباريات المجموعة السادسة على صالة العاصمة الإدارية من بطولة العالم التي تقام بمصر 2021، في الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين العربيين الجزائر والمغرب، كل من البرتغال وأيسلندا، ويأمل أحد المنتخبين العربيين، في التأهل من هذه المجموعة الصعبة، خاصة وأنه يتم تأهل 3 منتخبات.

وظهر المنتخب المغربي بشكل مميز للغاية، خلال الشوط، واستغل لاعبيه الفرص التي اتيحت لهم، بينما لم يظهر المنتخب الجزائري بالمستوى المطلوب.

وكانت اللجنة المنظمة استقبلت المنتخب الجزائري والمغربي وفق البروتوكول المطبق على جميع المنتخبات المشاركة بالمونديال، ودخولهم لنظام الفقاعة الطبية وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
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