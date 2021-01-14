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تعليم

محافظ بني سويف يوافق على إجراء اختبار اختياري لطلاب الشهادة الإعدادية

الخميس 14/يناير/2021 - 08:25 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على قيام مديرية التربية والتعليم بإجراء اختبارات إليكترونية اختيارية(اختبار تجريبي ) لطلاب الشهادة الإعدادية  من أي جهاز متصل بالإنترنت (كمبيوتر، لاب توب، موبايل، تابلت)،ويشمل ما تمت دراسته  في الفصل الدراسي الأول 2020/2021، والذي سيتم إتاحته من خلال رابط إليكتروني يتم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأثني محافظ بني سويف على هذه التجربة  والتي تأتي ضمن خطة "مُعدة سلفا "بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا،وما استلزمه من تنفيذ إجراءات استثنائية  بالمنظومة  التعليمية ، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك  الخطوات هو مساعدة ومساندة  أبنائنا الطلاب في ضوء القرارات الجديدة الخاصة بالعام الدراسي والامتحانات. 

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جاء ذلك خلال لقائه "اليوم"بوكيل وزارة التربية والتعليم  سهام يوسف، وفي حضور المهندس محمد ياسين  مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالتربية والتعليم،واستعراض التجربة التي أعدتها المديرية لتنشيط وتحفيز طلاب الشهادة الإعدادية  على الاستذكار والتفوق. 


وأوضحت وكيل الوزارة "سهام يوسف" أن الاختبار التجريبي هو اختبار اختياري" online "لتدريب أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات وتقييم المستوى ، وقد تمت مراعاة أن يتماشى التطبيق مع كل الأجهزة الإليكترونية ونظم التشغيل بها ، وسوف يستفيد من هذا الاختبار 55 ألف طالبًا وطالبة " مستهدف" بالشهادة الإعدادية.


وأضافت " يوسف" أن الطالب يحصل  في نهاية الاختبار على درجة التقييم وتحديد الأخطاء  والإجابات النموذجية للأسئلة ، وسيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين اجتازوا  الاختبار في مجموع المواد والحصول على الدرجات التقييم النهائية (من المحاولة الأولى) سيتم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير تحفيزًا لهم قبل أداء الامتحانات الورقية عقب استئناف الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. 


ولمن يرغب في اجراء الاختبار من طلاب الشهادة الإعدادية عليه أن يدخل على الرابط التالي :

http://bit.ly/3q8RUFR ، وعند الدخول على هذا الرابط سيجد رسالة توضيحية ، ومع بداية موعد الامتحان الذي يبدأ يوم 17 وينتهى يوم 21 يناير الجاري ، وتم إرفاق نموذج توضيحي لنموذج صفحةالامتحان
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