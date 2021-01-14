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أخبار العالم

نشاط مريب.. تويتر يعلق حساب اللقاح الروسي

الخميس 14/يناير/2021 - 08:24 م
اللقاح الروسي
اللقاح الروسي
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قسم الخارجي
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تعليق شركة تويتر، عمل الحساب الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك في " الروسي. 

وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.

وقال لصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.

ومن ناحية أخرى، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، إن موسكو تتعاون مع السعودية بشأن استقرار سوق النفط، إلى جانب الأزمتين الليبية والسورية، لافتًا إلى أنه بحث أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط من بينها دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف.


وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في موسكو، أن موسكو تتعاون مع السعودية في عدة مجالات، وتعمل على أن يصل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.
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