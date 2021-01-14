برلماني: تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز يحقق فائدة اقتصادية كبيرة لمصر

ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، جهود رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وخاصًة الموافقة على كافة القرارات التي تقترحها الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى.





وأفاد النائب ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سوف يوفر ما يقرب من 50% من مصاريف استهلاك الوقود على هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ، لافتًا إلى أن مبادرة إحلال السيارات التي دشنتها الدولة تأتي في إطار تعزيز سبل معيشة المواطن المصري ومساعدته على تحمل ظروف المعيشة.





وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار نظرًا لكونه موفرا، علاوًة على كونه أحد الطاقات النظيفة التي تساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث الذى يحدث من الطاقات الأخرى الملوثة للبيئة.





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.





وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.