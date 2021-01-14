ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز يحقق فائدة اقتصادية كبيرة لمصر

الخميس 14/يناير/2021 - 09:24 م
أتوبيس نقل عام
أتوبيس نقل عام
Advertisements
القسم السياسى
ثمن النائب عبد الفتاح محمد،  عضو مجلس  النواب، جهود رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وخاصًة الموافقة على كافة القرارات التي تقترحها الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى.

وأفاد النائب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سوف يوفر ما يقرب من  50% من مصاريف استهلاك الوقود على هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، لافتًا إلى أن مبادرة إحلال السيارات التي دشنتها الدولة تأتي في إطار تعزيز سبل معيشة المواطن المصري ومساعدته على تحمل ظروف المعيشة.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار نظرًا لكونه موفرا، علاوًة على كونه أحد الطاقات النظيفة التي تساعد في الحفاظ على البيئة من التلوث الذى يحدث من الطاقات الأخرى الملوثة للبيئة.

يذكر أن  مجلس الوزراء وافق  على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.

وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدل السولار| طاقة البرلمان تطالب الحكومة بالإسراع فى تحويل المخابز للعمل بالغاز

الرئيس يوجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز.. ووزير التموين: مخطط لتحويل 28 ألف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس..الحكومة تبدأ التنفيذ الفوري لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. وخبراء: تستهدف الحفاظ على الموارد ومواكبة التطورات البيئية والعالمية

شعبة السيارات: الإحلال والتحويل للمركبات هو دعم قومي هام

شاهد.. أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالغاز الطبيعي في مصر والشرق الأوسط

شاهد.. فاعليات اليوم الثاني لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مفاجأة مفزعة.. لحظة اقتحام قطيع من 6 أسود لحديقة منزل سكني.. فيديو وصور

بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

لتجديد إذن العمل .. الكويت تصدر قرارا مهمًا بشأن الوافدين

السودان: إثيوبيا تقوم بتصعيد خطير على الحدود

معلومات عن محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة الجديد بالبرلمان

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه