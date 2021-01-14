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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية بـ القليوبية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:38 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قليوب بحبس تشكيل عصابي يقوم بسرقة المواد البترولية وتخزينها بمخزن بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة النارية التى ضبطت بحوزة المتهمين.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية مفادها قيام 4 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة مركز قليوب بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم واختبائهم بمخزن خاص بأحدهم بدائرة مركز قليوب.

تم استهداف المخزن مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة واحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.
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