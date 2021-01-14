بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

الحكومة تطالب البرلمان بإحالة تشريعات للجان النوعية





رئيس مجلس النواب للحكومة:

نحرص على تعميق التعاون بين ‏السلطتين التشريعية والتنفيذية





مدبولى:

الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ‏ومؤسساتها العريقة









أرسل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي يطالب فيها بإحالة القوانين التي لم ينته منها المجلس في الفصل التشريعي السابق للجان النوعية لدراستها.





استقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الموافقة على احالة مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها في الفصل التشريعي السابق، إلى اللجان النوعية المختصة لإعادة مناقشتها.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة، واستعرض المستشار حنفي جبالي، خطابا من رئيس مجلس الوزراء، بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق.





وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بعث برسالة لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي رسالة يطالب فيها بإحالة القوانين التي لم ينته منها المجلس في الفصل التشريعي السابق للجان النوعية لدراستها.





و في سياق متصل استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه ‏اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ‏مجلس الوزراء، ‏بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو ‏العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد ‏وزير شئون المجالس النيابية.‏





وقدم "مدبولي" ‏التهنئة ‏للمستشار حنفي جبالي، على الثقة ‏الغالية التى أولاها له ‏أعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ‏ثقته في قدرتهعلى قيادة دفة المجلس ‏والاضطلاع باختصاصاته.





كما أكد ‏رئيس مجلس الوزراء على أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ‏ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا على توجيهه لأعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح ‏لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء في مهمتهم الوطنية ‏الجليلة.‏





من جانبه المستشار جبالي عن ‏خالص ‏شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكدًا الحرص على التعاون ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو ‏إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة ‏كريمة في ظل توجيهات الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏





جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي قد تم انتخابه رئيسًا ‏لمجلس ‏النواب، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول ‏للفصل التشريعي ‏الثاني لمجلس النواب، والتى عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير ‏‏2021.‏





و في سياق متصل اخطرت الاحزاب المجلس باسماء رؤساء الهيئات البرلمانية و ذكر المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب إخطار من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.





وقال "حنفي": "وردني خطاب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد بترؤس الدكتور أيمن أبو العلا للهيئة البرلمانية للحزب، وكذلك وردني خطاب من المستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترؤس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وكزعيم للأغلبية، ووردني خطاب من رئيس حزب الحرية يفيد بترؤس النائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية".





ونصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.





كما نصت المادة 106 على أن يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.





ونصت المادة 107 على أن يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.





وأعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن النائب هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية لحرب مصر الحديثة وذلك بعد خطاب أرسله رئيس الحزب للمجلس.





كما أعلن جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحرب الشعب الجمهوري.





وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.