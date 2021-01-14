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مستشار مفتي الجمهورية: كتب التراث ليست مقدسة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:40 م
مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية
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حمزة شعيب
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إنه ليس ضد تنقيح كتب التراث، في إطار الفهم الجماعي للحديث الشريف، مؤكدا أن كتب التراث ليست مقدسة ولكن نحترمها.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، نحن لم ننبه طلاب العلم إلى المشاكل الكائنة بكتب التراث، لافتًا إلى أن التفكير ينتج فكرا، والفكر من الممكن أن يتحول لخطاب ديني سواء معوجا أو صحيحا.

ونوه بأن الهوية المصرية تهضم الأحكام الشرعية وتستوعبها، مشيرًا إلى أننا بحاجة لتجديد التفكير، وهذا التجديد سيتبعه تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن علماء الدين لا يستطيعون فعل شيء لوحدهم، ولابد أن يساهم في ذلك الدور التعليمي والدور الإعلامي.

وأوضح أن المؤسسة الدينية لها الكلمة الأخيرة لكن بالاشتراك مع العلم، أي في الحكم في المسألة من الناحية الشرعية، لافتًا إلى أن العلوم ثابتة ولا تتعارض مع الدين، معقبا: "نحن في كل وقت بحاجة لتجديد التفكير، وهو تأكيد على حيوية نصوص الدين".
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