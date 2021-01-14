جامعة حلوان: 8 أوراق للتقديم بالمعهد العالي للملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة، للحصول على درجتي الماجستير في علوم الملكية الفكرية، وإدارة الابداع، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية .





وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-





1/ وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس،





2/ وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة،





3/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية،





4/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه،





5/ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها





6/ صورة بطاقة الرقم القومي





7/ عدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6





8/ تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)





وأوضح المعهد انه يعتمد على 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد اون لاين، يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...





جدير بالذكر انه كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.









ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



