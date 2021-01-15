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تعليم

فوز طالب إعلام القاهرة بمسابقة فنون الغناء على مستوى الجامعات المصرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أقامت جامعة القاهرة عددا من المسابقات اونلاين لمساعدة الطلاب على إظهار مواهبهم، وللتأكيد علي أن الجامعة ليست مكانا تعليميا فقط ولكن يمكن الاستفاده منها واكتساب مهارات وخبرات جديدة. 

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وفى ذات السياق، قامت جامعة القاهرة بإعلان عن أسماء بعض الفائزين فى هذه المسابقات وكان نصيب الطالب إيهاب محمد  من الفرقة الثالثة بكلية الإعلام الفوز على المركز الأول  على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مراكز فنون للغناء والتى قيمتها وزارة الشباب والرياضة.


والجدير بالذكر أن الدكتورة هويدا مصطفى  عميدة كلية الإعلام، قامت بتهنئة الطالب إيهاب محمد بعد حصول على المركز الأول على مستوى الجامعة فى المسابقة


وكانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.

وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب، في إطار المقررات الدراسية، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية.
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