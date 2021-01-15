فوز طالب إعلام القاهرة بمسابقة فنون الغناء على مستوى الجامعات المصرية

أقامت جامعة القاهرة عددا من المسابقات اونلاين لمساعدة الطلاب على إظهار مواهبهم، وللتأكيد علي أن الجامعة ليست مكانا تعليميا فقط ولكن يمكن الاستفاده منها واكتساب مهارات وخبرات جديدة.
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وفى ذات السياق، قامت جامعة القاهرة بإعلان عن أسماء بعض الفائزين فى هذه المسابقات وكان نصيب الطالب إيهاب محمد من الفرقة الثالثة بكلية الإعلام الفوز على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مراكز فنون للغناء والتى قيمتها وزارة الشباب والرياضة.
والجدير بالذكر أن الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، قامت بتهنئة الطالب إيهاب محمد بعد حصول على المركز الأول على مستوى الجامعة فى المسابقة
وكانت قد قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن الكلية تقوم بتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على الامتحانات الالكترونية من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.
وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن برامج التدريب تكون (أونلاين) للطلاب، في إطار المقررات الدراسية، لكن القائم بعملية التدريب فقط هو الذي يكون متواجد في مقر الكلية.