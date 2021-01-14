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فن

في أحد الفنادق.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء وهذه الحقيقة

الخميس 14/يناير/2021 - 11:22 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به. 

وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الاوروبية. 

وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 


كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي. 


وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة". 
في أحد الفنادق.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء وهذه الحقيقة
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