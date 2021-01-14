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أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة السعودية بـ فرنسا لمواطنيها

الخميس 14/يناير/2021 - 11:59 م
المسافرين الي فرنسا
المسافرين الي فرنسا
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محمود نوفل
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدي باريس نداء عاجلا لجميع مواطنيها حيث شددت علي ضرورة الحرص وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "نحيط المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء اليوم من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد 19" تشمل جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

وأفادت السفارة السعودية بأن  الدولة الفرنسية  اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

ويشار الي ان الحكومة الفرنسية أعلنت مساء اليوم عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من يوم الاثنين حيث سيلزم كل مسافر خارج دول الاتحاد الأوروبي إبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابتهم بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأوضح بيان الحكومة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا فيمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.
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