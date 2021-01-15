مجدي عبد الغني يتغزل في رانيا يوسف على الهواء.. والفنانة: كلام عود البطل مش «أبيح»

حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان محمد ثروت ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر" .





وقال حسن شاكوش، :" أغاني المهرجانات زي بنت الجيران وعود البطل دخلت كل بيت والناس بتحب تسمعها ".





ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف:" كلام المهرجانات زي بنت الجيران وعد البطل مش كلام ابيح لكنه كلام لذيذ ودمه خفيف".





وأضافت رانيا يوسف:" عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة: "انا شخصية متفائلة للغاية وانا بحب الفرفشة والنعنشة".



