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توك شو

مجدي عبد الغني يتغزل في رانيا يوسف على الهواء.. والفنانة: كلام عود البطل مش «أبيح»

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:24 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاني حسين
حلت الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان محمد ثروت ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر" .

وقال حسن شاكوش، :" أغاني المهرجانات زي بنت الجيران وعود البطل دخلت كل بيت والناس بتحب تسمعها ".

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف:" كلام المهرجانات زي بنت الجيران وعد البطل مش كلام ابيح لكنه كلام لذيذ ودمه خفيف".

وأضافت رانيا يوسف:"  عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة: "انا شخصية متفائلة للغاية  وانا بحب الفرفشة والنعنشة".

وتغزل مجدي عبد الغني في الفنانة رانيا يوسف على الهواء، قائلا:" عود البطل يتقال على رانيا يوسف".
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