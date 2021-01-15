وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر ۲۰۲۰» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن خطة وزارة المالية لخفض عجز الموازنة اضطربت بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاعي الطيران والسياحة تأثرا بشدة منذ بدء الجائحة وحتى الان.





وتابع: "جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وايرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%"، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشة في الاقتصاد المصري والوضع مستقر".



