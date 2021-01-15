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وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا وبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:22 ص
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
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إسراء صبري
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تصريحاته التلفزيونية أمس عن الموازنة العامة و البيانات المالية الخاصة بـ عام 2020، كما أوضح تأثير أزمة كورونا على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث:

وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه
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أكد  الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر ۲۰۲۰» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن إيراداتنا في نصف العام الحالي بالمقارنة بنصف السنة المالية الماضية بزيادة 16%،  لافتا إلى أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه، وانخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 %.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من ايراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 وحتي يوليو ما يقرب من الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.

وأشار  الدكتور محمد معيط، إلى أن اللجنة العلمية لكورونا وهيئة الدواء المصرية أصحاب القرار الوحيد في تعاقدات لقاحات كورونا ومدى كونه آمنا على المصريين، نافيا عدم تدخله في قرار تحديد نوع اللقاحات.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا: "مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ  100 مليون مصرى"

ولفت معيط  إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع  احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.


وقال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
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