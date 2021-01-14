وزير المالية: صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 17 يناير.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 17 يناير.





وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن إيراداتنا في نصف العام الحالي بالمقارنة بنصف السنة المالية الماضية بزيادة 16%، لافتا إلى أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه، وانخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 %.





وتابع: "جائحة كورونا أدت إلى أعباء من نقص إيرادات مع مصروفات إضافية، وهناك 10% زيادة إضافية في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا، وإيرادات القيمة المضافة انخفضت على المطاعم والفنادق بنسبة تقترب من 55 إلى 80%"، لافتا إلى أنه رغم هذه الأزمات إلا أن هناك قطاعات حققت انتعاشة في الاقتصاد المصري والوضع مستقر".