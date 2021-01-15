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توك شو

هيثم شاكر يغنى جبار بـ الماوس جارد .. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:23 ص
هثم شاكر
هثم شاكر
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البهي عمرو
أبهر الفنان هيثم شاكر خلال لقاءه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، جميع المواطنين عندما قام بغناء أغنية " جبار و  متجيش غير منك انت بـ الماوس جارد"

وقالت أبلة فاهيتا " اللى صوته حلو هيفضل حلو حتى لو حطولة بـ الماوس جارد يا شباب.. انت سنانك حلو أوي يا هيثم".

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.
كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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