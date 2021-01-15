وفيات كورونا في العالم تتجاوز 2 مليون حالة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم تجاوز الـ2 مليون حالة.





ومنذ قليل، قدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن،، خطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا من مرحلتين هما الإغاثة والتعافي لإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة المتعثر.





وقال بايدن في كلمة من مقر إقامته في ويلمنغتون بيدلاوير إن على الأميركيين مواجهة الأزمة متحدين متعهدًا بتقديم لقاح فيروس كورونا لمئة مليون أميركي خلال أول مئة يوم لإدارته في البيت الأبيض.





وأضاف بايدن أن خطة مواجهة فيروس كورونا تشمل العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارًا في الساعة، إضافة إلى حزمة مساعدات أخرى تشمل دفعات نقدية وإعانات بطالة وسكن وغذاء.





وذكر بايدن أن الولايات المتحدة ستدخل فصلا جديدًا يوم الأربعاء المقبل، موعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن خطته لمواجهة الأزمة تعزز قوة اقتصاد الولايات المتحدة أمام منافسيه عالميا.





وأشار بايدن إلى أنه سيقدم الجمعة خطة إدارته المتعلقة بتحقيق التعافي عبر توضيح عمليات توزيع اللقاح وتقديمه للأميركيين.



