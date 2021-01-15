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أخبار العالم

تطور خطير.. إسرائيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بـ كورونا خلال أسبوع

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:11 ص
إسرائيل تسجل أكثر
إسرائيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بـ كورونا خلال أسبوع
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سمر صالح
تناولت الصحف العبرية اليوم الجمعة التطور الخطير الذى حدث في إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19 حيث شكل الأسبوع الحالي أصعب أسبوع في إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا فيها في شهر مارس من العام الماضي، فرغم حالة الإغلاق العام المفروضة، سجلت إسرائيل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا.

 وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه لليوم الرابع على التوالي، تم تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، وقد بلغ إجمالي الحالات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 9172، ليرتفع الإجمالي العام للإصابات بكورونا إلى 57790.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3869، مبينة أن عدد الحالات النشطة هو أقل من 80 ألف حالة بقليل، فيما تبلغ حالات الاستشفاء 1848.

وتسعى إسرائيل التي اشترت 8 ملايين جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، و6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"، و10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، إلى تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل الربيع القادم.
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