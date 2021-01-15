سعر الدرهم الإماراتي في 11 بنكا اليوم الجمعة 15-1-2021

يقدم المصرف العربى افضل سعر شراء للدرهم الإماراتي مسجلا 4.26 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .
ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي البنك الأهلي 4.23جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.