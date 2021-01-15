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فن

بإطلالة مختلفة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:06 م
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت منة فضالي على الصور التي ظهرت فيها بإطلالة مميزة،قائلة:"جميل ليس له علاقة بالمظهر فهو له علاقة بما انت عليه كشخص وكيف تجعل الاخرين يشعرون تجاه أنفسهم جمعة سعيدة". 

وكانت منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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