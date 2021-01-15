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مرأة

بنظارة قلب.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورا مرحة مع ابنتها لولا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:10 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة من الصور مع ابنتها لولا، وقامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة مرحة وبسيطة ،  وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت ريا أبي راشد مرتدية تي شيرت باللون الأبيض بأكمام طويلة وبقطعة من الدانتيل من الأمام، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدل عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وبالنسبة للماكياج لم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بإبراز جمال بشرتها وملامحها .

ولم تتكلف ريا ابي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ واكتفت باختيار قرطين ناعمة باللون الفضي ونظارة  باللون الأحمر على شكل قلب.

وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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