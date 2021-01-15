طارق حامد يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده الـ48

هنأ طارق حامد لاعب نادي الزمالك، عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعيد ميلاده الـ48





ونشر طارق حامد عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عصام الحضري وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب".









وفي وقت سابق أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لنادي النجم الساحلي التونسي.



