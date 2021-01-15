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أخبار العالم

البحرين تشكر عمان على وساطتها لإطلاق سراح مواطنين احتجزتهم قطر

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:05 م
البحرين
البحرين
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أحمد محرم
أفرجت قطر أمس عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري في عرض البحر، بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن وافر الشكر والامتنان لسلطنة عمان على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى مملكة البحرين. 

واعتبرت الوزارة قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، آملين أن يتم كذلك إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية. 

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية أن المفرج عنهم ثلاث مواطنين بحرينين، دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50 قاربا وبانوشا.

وأوضحت الوزارة البحرينية أن سفارة البحرين  بسلطة عمان قالت أنه تم وصول المواطنين البحرينيين إليها، حيث تم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، وتم عند وصولهم الى مملكة البحرين أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
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