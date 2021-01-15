أخبار التوك شو.. انخفاض أعداد إصابات كورونا.. وهانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين

تناولت برامج التوك شو اليوم ، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار الصحة للأبحاث، إن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت بالإنخفاض، مشيرة إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى الإجراءات الإحترازية وزيادة وعى المواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات التى أتخذتها الحكومة.













وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان يوجد توقعات أن الموجة الثانية ستنخفض في وقت أسرع من الموجة الأولى لكورونا، موضحة أنه من الوارد زيادة الأعداد مرة أخرى.





















قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق ، إن أرقام حالات كورونا ، تشهد ارتفاعا كبيرا ، في دول العالم ، لافتا إلى أن السلالات المتابعة من الفيروس ، تسببت في ارتفاعات ضخمة للحالات .





وأضاف الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ أكسترا نيوز ، أن منظمة الصحة العالمية اتجهت ، للتحاليل المستمرة للفيروس ، لمعرفة ماهيته ، والتحقق منه ، وهل هو فيروس مخلق أو حيواني .













قل اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، إن العلاقات المصرية السودانية شهدت تطور خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العلاقة وتحقيق المنفعة الشاملة.





وأضاف "عبد الواحد" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"، أن مصر والسودان يعدان عمق استراتيجي كل منهما للآخر، ولهذا شهدت زيارة الأمس مناقشة العديد من التحديات والقضايا الدولية التي تواجه كلا الدولتين.

















عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان " محمد صلاح نجم ليفربول يتبرع بالأكسجين لقريته لمواجهة كورونا"، ففي وقت تكافح فيه مصر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا يتبرع صلاح بأسطوانات أكسجين وسيارات إسعاف لأبناء قريته في محافظة الغربية لمساعدتهم على علاج مرضى كوفيد 19.





وكان صلاح أصيب بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، وعن التبرع يتحدث حسن بكر رئيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

















قال شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، إن الواقع لا يمكن تطويره، ويتطلب منا الرضا حتى تتعايش مع الواقع، مشيرا إلى أن الطموح لا يوجد به رضا وعلينا دائما السعي إلى الأبد.





وأضاف "صلاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإيجابية تعد مهارة وليست معلومة، ولهذا تكون مهمة الشخص الإيجابي نقل الطاقة الإيجابية إلى الجميع، وذلك يحدث بدون أي مجهود، معقبا: دائما كن أنت السعيد التي تعطي الإيجابية للجميع.

















قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث السابق، إن المتعافى من فيروس كورونا يعانى من بعض المشكلات بعد التعافى منها تساقط الشعر و ظهور بعد الأمراض الجلدية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم هبة ماهر و رحمة خالد و داليا اشرف، أن تساقط الشعر يكون ناتج عن نقص المناعة، ولذلك على الجميع تناول كميات مياه كبيرة و الخضروات.

















خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" فقرة خاصة بعنوان " إزاي نشجع و نحفز أطفالنا على الدراسة فى ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد".





قال الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ العالوم و التربية بـ تربية عين شمس، إن كل ما هو جديد يكون مقلق، موضحًا أن جميع الأسر تشعر بالقلق بسبب التعليم عبر الأون لاين.





















خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" فقرة خاصة بعنوان "kids " ، تتلخص في قيام الأطفال بالتعلق وتحليل مباريات منتخب مصر لكرة اليد، وذلك ضمن بطولة كأس العالم المقامة على الأراضي المصرية.





قال الطفل سيف باسم، إنه يمارس كرة اليد، موضحًا أن الجميع يتجه لـ كرة القدم لكنه فضل الاتجاه لـ لعبة مميزه ولا يذهب لها الكثير.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم هبة ماهر و رحمة خالد و داليا اشرف، أن لقاء منتخب مصر الأول فى افتتاح بطولة كأس العالم كان مميز واستطاع المنتخب الفوز عليه.

















قالت عبير الخولي، الفائزة بجائزة أفضل معلمة تربية رياضية في مؤتمر المرأة العربية، إن النسخة الثانية من المؤتمر انطلقت في القاهرة بعنوان "معا لمكافحة العنف ضد المرأة".





وتابعت عبير الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": عندما علمت بالمؤتمر والجائزة قمت بالتقدم إلى المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، كان هناك عدة شروط يجب توافرها قبل التقدم إلى الجائزة منهم التكريمات والإنجازات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى تقرير يوضح تعاملها مع الطلاب خلال الحصص التدريبة.













قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، تعليقا على خلفية إدراج أمريكا لحركة حسم ضمن قوائم الإرهاب، إن هذا القانون سيسمح للتعامل والصد المباشر لكل من ينتمي لتلك الجماعات خاصة بعد إدراج هذا التنظيم ، وقيادته المعروفة بتركيا.





وأضاف منير أديب ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن الأشخاص الذين تم وضعهم ، في قوائم الإرهاب ، هم أشخاص اعتبارية ، موجودة بتركيا، ومنهم من هم معروضين على القضاء المصري، ولهم بعض الأنشطة الإرهابية.





وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية ، جماعة الإخوان ، ضمن قوائم الإرهاب ، وخاصة بعد المشاريع التي قدمت من الكونجرس الأمريكي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب .