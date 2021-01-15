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خبير بالشأن الأفريقي: السودان لن تخوض أي حروب مع إثيوبيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قل اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، إن العلاقات المصرية السودانية شهدت تطور خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العلاقة وتحقيق المنفعة الشاملة.

وأضاف "عبد الواحد" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"، أن مصر والسودان يعدان عمق استراتيجي كل منهما للآخر، ولهذا شهدت زيارة الأمس مناقشة العديد من التحديات والقضايا الدولية التي تواجه كلا الدولتين.

وتابع: زيارة أمس تأتي ضمن زيارات يقوم بها المسؤولين السودانين إلى دول الجوار، منوها إلى أنهم يتوجهون في زيارة إلى الاتحاد الأفريقي والكونغو الديمقراطية، من أجل شرح موقف الخرطوم مع إثيوبيا.

واسترسل: الوفد تناول أمس آخر التطورات التي تحدث في السودان، والوفد السوداني أوضح بالأمس العديد من النقاط التي كانت محل إثارة، ومنها النزاع الحدودي المتواجد بين السودان وإثيوبيا.

وأشار إلى أن وزير الإعلام السوداني أكد عدم وجود نية لدى السودان في خوض أي حروب مع إثيوبيا أو غيرها، وذلك نتيجة التصدعات المتواجدة بالفعل داخل السودان.
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