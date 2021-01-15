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أخبار العالم

بايدن يغير خططه بشأن حفل التنصيب لأسباب أمنية

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:31 م
بايدن لن يسافر إلى
بايدن لن يسافر إلى واشنطن بالقطار بسبب مخاوف أمنية
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رحيم يسري
ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن ألغى خططه للتوجه إلى حفل تنصيبه في العاصمة واشنطن عبر القطار، وذلك بسبب وجود مخاوف أمنية.

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، وفقا لمصادرها، إنه لم يتضح بعد كيف سيسافر جو بايدن لحضور حفل التنصيب في 20 يناير، وذلك بعد إلغاء رحلته بالقطار من مدينته ويلمنجتون في ولاية ديلاوير إلى العاصمة واشنطن.

وبحسب التقارير، كان بايدن يخطط حتى يوم الثلاثاء الماضي للسفر بالقطار كعادته، لكن التغيير المفاجئ جاء بعد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من مخاوف أمنية متعلقة باحتجاجات مسلحة قبل يوم التنصيب، في أعقاب الهجوم على مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.

وقال فريق بايدن الانتقالي في وقت سابق، إنهم يتواصلون مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر من المعلومات بشأن طبيعة التهديد والاستعدادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

من جانبها، أشارت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها إلى تأجيل التدريبات على مراسم تنصيب بايدن إلى يوم الاثنين بدلا من الأحد، بسبب مخاوف أمنية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارا أمنيا مكثفا، في أعقاب الهجوم على مبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تزامنا مع استعداد المشرعين للتصديق على فوز بايدن.
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