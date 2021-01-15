تونس تستضيف مباريات منتخب مصر في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” عن مواعيد ومكان إقامة مباريات إياب تصفيات إفريقيا التي يشارك فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الخامسة.





والتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 التي تضم بجانب مصر، أوغندا وكاب فيردي والمغرب يتصدر ترتيبها المنتخب المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.





وكشف الموقع الرسمي للفيبا عن استضافة تونس لمباريات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة، فيما تستضيف الكاميرون مواجهات إياب المجموعة الثانية والثالثة.



