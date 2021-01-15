بعد إعلان الاستنفار في صفوف الجيش اللبناني.. رد عاجل من القوات الإسرائيلية

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إطلاق القوات الإسرائيلية منذ قليل قنابل مضيئة فوق وادي هونين جنوب بلدة العدسة اللبنانية.





وكان موقع القوات اللبنانية كشف منذ قليل عن قيام قوة من جنود الجيش الاسرائيلي مؤلفة من قرابة 20 جنديًا مصطحبين كلابا بوليسية، اجتياز السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل – محلة كروم الشراقي بلبنان.





وذكر الموقع اللبناني ان القوات الإسرائيلية لم تخترق الخط الازرق، حيث قامت بعملية تفتيش في المنطقة.





وأشار الموقع اللبناني الي ان حادث الاجتياز دفع قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اللبناني لإعلان حالة الاستنفار.





وتابع الموقع اللبناني قائلا : وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا تابعتان للقوات الإسرائيلية السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود الجيش هناك.



