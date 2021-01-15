ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: سنقوم باستخدام جميع الأدوات الرقابية داخل البرلمان.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمدالقاضي
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم رؤية للعمل داخل البرلمان.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم العديد من المشروعات التي سيقومون بتقديمها وتنفيذها من خلال تلك المواقع القيادية تحت قبة البرمان.

وأشار إلي أن لجنة الشئون العربية بالبرلمان ستضع في أولوياتها المصريين المتواجدين بالخارج في الدول العربية، والتعاون المثمر والبناء بين كافة الدول العربية.

وأوضح أنه سوف يكون هناك تعاون كامل بين وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية أيضا، مشيرا إلي أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون لديهم العديد من الأمور التي سوف يتم طرحها بموضوعية وتفعيل الأدوات النيابية سواء رقابة أو تشريعا.

وأكد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيقومون باستخدام جميع الأدوات الرقابية داخل البرلمان بما يتناسب مع تحقيق مصالح الشعب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المشاركة تعزز مسيرة الديمقراطية.. أحمد مقلد يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

مي كرم جبر: مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتي بمجلس النواب

برلماني: ملفات التعليم والصحة والبطالة على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب

بعد استلام كارنيهات العضوية البرلمانية.. نواب تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين : لسنا ديكور ولدينا شعور بالمسئولية بعد تمثيلنا تحت القبة

محمود بدر: شباب التنسيقية على قدر المسئولية الوطنية والوعي الثقافي

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يوضحون أبرز الملفات المطروحة تحت قبة البرلمان الجديد.. مشاكل الصحافة الورقية ..ملفا حقوق الإنسان والصحة فى المقدمة

ترشيحاتنا

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

الأوقاف: الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية

لو الشقة مش عجباك.. شروط وطرق تبديل شقق الإسكان الاجتماعي كاملة

لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. غلق 11 مسجدا في القليوبية

بهدوء تام.. سيدة توثق لحظات مرعبة لـ تسلل ثعبان بطول 3 أمتار لمنزلها.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بملابس كاجوال.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

عامل يحطم سيارة لاعب كرة قدم قيمتها 5 ملايين جنيه.. صور