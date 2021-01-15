برلماني: سنقوم باستخدام جميع الأدوات الرقابية داخل البرلمان.. فيديو

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم رؤية للعمل داخل البرلمان.





وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم العديد من المشروعات التي سيقومون بتقديمها وتنفيذها من خلال تلك المواقع القيادية تحت قبة البرمان.





وأشار إلي أن لجنة الشئون العربية بالبرلمان ستضع في أولوياتها المصريين المتواجدين بالخارج في الدول العربية، والتعاون المثمر والبناء بين كافة الدول العربية.





وأوضح أنه سوف يكون هناك تعاون كامل بين وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية أيضا، مشيرا إلي أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون لديهم العديد من الأمور التي سوف يتم طرحها بموضوعية وتفعيل الأدوات النيابية سواء رقابة أو تشريعا.





وأكد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون العربية، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيقومون باستخدام جميع الأدوات الرقابية داخل البرلمان بما يتناسب مع تحقيق مصالح الشعب.



