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أخبار العالم

السلطات الليبية تسلم رفات مفقودين عثر عليهما في مقابر جماعية لدفنهما

السبت 16/يناير/2021 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

سلمت السلطات الليبية يوم الجمعة عائلتين رفات مفقودين عثر عليهما في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، بعدما انتزعت حكومة طرابلس السيطرة على المدينة في يونيو من قوات الجيش الوطني الليبي.

وبدأت حكومة الوفاق الوطني في استخراج عشرات الجثث من عدة مواقع في ترهونة وحولها، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني مذكرات اعتقال بحق زعماء كانيات يعتقد أنهم في شرق البلاد الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال محمد رمضان التهامي الذي تسلم جثة ابنه علي من السلطات في طرابلس "اقتيد ابني من مكان عمله إلى استراحة وقتل في الليلة نفسها".

وأعادت عائلتا التهامي والسعدي جثماني ابنيهما إلى ترهونة لدفنهما هناك اليوم الجمعة في جنازة حضرها حشد كبير من المعزين.

وستحاول عائلات أخرى يوم الأحد التعرف على مفقوديها بالرجوع إلى متعلقات عثرت عليها إدارة الطب الشرعي التابعة للسلطات.
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