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توك شو

شيماء سيف تكشف اسمها الحقيقي مع أبلة فاهيتا

السبت 16/يناير/2021 - 01:10 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
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حمزة شعيب
حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة  ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة على قناة ON، الفنانة شيماء سيف، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني

قالت الفنانة شيماء سيف، أنا اسمى الحقيقى شيماء فتحى محمد رشاد، أما اسم شيماء سيف فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز عشان هو اللى اكتشفنى فحبيت أهدى له حياتى واسمى يعنى.

وعن الرياضة المحببة لها، قالت: والدتى كان عندها طموح وأنا صغيرة إنى ألعب كاراتيه فودتنى، والمدرب كان يقعد يشرح وأنا طبعا مش هاعمل أى حاجة من اللى بيقولها، فكنت بضرب العيال فى ثانية وخلاص فراحوا مشونى.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏
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