ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شيماء سيف ترقص على أغنية روبي "ليه بيداري كده".. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 01:42 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
Advertisements
حمزة شعيب
حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة  ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة على قناة ON، الفنانة شيماء سيف، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.

ورقصت شيماء سيف خلال الحلقة على أغنية روبي الشهيرة "ليه بيداري كده".

قالت الفنانة شيماء سيف، أنا كممثلة أول حاجة لما بدخل تصوير عمل ببص الأول على لوكيشنات التصوير، لو فيلا مقفولة وكده تمام ولو لوكيشن شوارع وكده بقولهم مش فاضية ومسافرة.

وأضافت أن أصعب شىء في التمثيل، هو فكرة الحمام، موضحة، أنا مش بحب أدخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان ضيق وجسمى بيخبط فيه، فأنا بناشد اللى بيعملوا الكرفانات يوسعوا الحمامات عشان مش كل الممثلين رفيعين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روبي تشعل إستوديو معكم بـ أغنية طب ليه بيداري

روبي تشارك ويجز أغنية باظت في ليلة رأس السنة

روبي: فشلت في تعلم السواقة وعندي فوبيا من صوت الحديد

روبي: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز أول مرة

بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. روبي تشعل السوشيال ميديا

شيماء سيف تكشف اسمها الحقيقي مع أبلة فاهيتا

ترشيحاتنا

التعليم العالي: التحول الرقمي بعد حائجة كورونا أصبح أمرًا حتميًا.. فيديو

دعاء البرق والرعد والريح والعواصف

أخبار التوك شو.. حقيقة تورط صفوت الشريف في مقتل سعاد حسني.. كورونا ظهرت في الهند قبل الصين..وبشري لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

خطوة للوراء.. واتساب تتراجع وتعلق تحديثا استفز المستخدمين

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل طلب غريب.. شاب يعرض 55 مليون جنيه استرليني على حكومته | صور

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها