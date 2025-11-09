سحر السنباطي تصطحب 30 طفلا للاحتفال بأعياد الطفولة بشمال سيناء

يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفالاته بأعياد الطفولة من محافظة شمال سيناء، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم أطفال مصر في جميع المحافظات، ولا سيما المحافظات الحدودية، وتنظيم رحلات للنشء لتعريفهم بتاريخ وتضحيات الشعب المصري العظيم من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

وخلال الزيارة التي أجرتها الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى محافظة شمال سيناء، اصطحبت وفدًا من ٣٠ طفلًا وطفلة من سفراء الطفولة بالمجلس، بمشاركة الطفلة الفلسطينية ريـتاج جحا كضيفة شرف وأحدث سفيرة للمجلس.

تأتي الزيارة في إطار احتفالات المجلس بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الجاري، وتضمنت عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية بالمحافظة، بدأت بلقاء اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ثم زيارة مستشفى العريش العام للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين المصابين جراء الاعتداءات على قطاع غزة، بالإضافة إلى زيارة متحف التراث السيناوي وجامعة سيناء، وتقديم الهدايا للأطفال في دار الرعاية بجمعية العبور للرعاية المفتوحة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي خلال لقائها بمحافظ شمال سيناء، حرص المجلس على دعم أطفال مصر، وخاصة في المحافظات الحدودية، مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس والمحافظة في تنفيذ برامج حماية وتمكين الأطفال.

ومن جانبه، ثمّن محافظ شمال سيناء زيارة وفد المجلس، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وتمكين الفتيات ودعم الأسرة المصرية.

وحضر اللقاء كل من: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، كاتبة أدب الطفل، الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتاة بالمجلس، الأستاذ ناصر مسلم، مستشار المجلس، الأستاذة منى مصطفى، مدير عام التوثيق، والمهندسة ليلى المرتجي، المشرف العام على فرع المجلس بالعريش.

وخلال زيارتها لمستشفى العريش العام، أشادت الدكتورة سحر السنباطي بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان والأطقم الطبية والإدارية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين المصريين والفلسطينيين، خاصة الأطفال المصابين، حيث قدمت رئيسة المجلس وسفراء الطفولة الهدايا للأطفال الفلسطينيين دعمًا نفسيًا لهم وإدخالًا للبهجة على نفوسهم.

كما زارت "السنباطي" والاطفال، والوفد متحف التراث السيناوي واستمع إلى شرح مفصل عن مقتنيات المتحف التي تجسد ملامح الحياة السيناوية من أدوات زراعية وأزياء وأوانٍ تقليدية وغيرها، وكان في استقبال الوفد السيدة سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، والأستاذ إبراهيم سالم، المدير التنفيذي للمتحف.

وفي جامعة سيناء، أهدت الدكتورة جيهان فكري، رئيس الجامعة، درع الجامعة إلى الدكتورة سحر السنباطي تقديرًا لجهودها في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأطفال والأسرة المصرية، بحضور الدكتور عبدالحميد عبده نائب رئيس الجامعة. كما ألقت الكاتبة سماح أبو بكر عزت ندوة بكلية طب الأسنان حول أهمية أدب الطفل ودوره في تنمية الوعي الثقافي.

وعلى هامش الزيارة، عُقدت ندوة تعريفية حول دور الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء والجهود المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.

كما تفقدت الدكتورة سحر السنباطي والأطفال جمعية العبور للرعاية المفتوحة، وقدموا الهدايا للأطفال المقيمين بالدار في أجواء من البهجة والمحبة.

وفي ختام الزيارة، وجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى أطفال سفراء المجلس على جهودهم في نشر الوعي بقضايا الطفولة والأمومة بين أقرانهم، مؤكدة استمرار المجلس في تنفيذ مبادراته الهادفة إلى حماية الطفل المصري وتنمية قدراته.