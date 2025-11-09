قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق امتحانات "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" للعام الدراسي الحالي 2025/2026 بجامعة القاهرة الأهلية تحت رعاية د. محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف د.محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ود.جيهان المنياوى عميدة كليات القطاع الطبي، وذلك لكافة الكليات والبرامج، وسط أجواء من الانضباط والجدية والتنظيم، تعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة الأكاديمية لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" للعام الدراسي الحالي

وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات "الميدتيرم" لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة كافة سُبل الراحة والأمان لهم، والحرص علي تواجد أعضاء هيئة التدريس، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

وأضاف د. محمد سامي عبد الصادق، أن لجان الامتحانات تشهد متابعة ميدانية مستمرة من قبل إدارة الجامعة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، ورصد أية ملاحظات قد تطرأ والعمل على معالجتها الفورية، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للطلاب وتذليل أية عقبات تواجههم، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل الاستعدادات المسبقة والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبه، قال د. محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب، وأن الامتحانات تسير وفقًا للجدول الزمني المعلن وبالتنسيق الكامل بين الكليات والإدارات المعنية، بما يحقق رؤية جامعة القاهرة الأهلية في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي التى بدأت شملت كليات وبرامج العلاج الطبيعي والعلوم والتمريض وطب الأسنان.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الميدتيرم طب الأسنان كليات وبرامج العلاج الطبيعي امتحانات منتصف الفصل الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة

المتهم

سمح لطفل بقيادة السيارة.. القبض على سائق ميكروباص تابع لمدرسة بالإسكندرية

قوات الأمن

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بالبحيرة

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد