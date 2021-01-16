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رياضة

أحمد بلال: موسيماني سيدمر محمد شريف نفسيًا.. والأهلي قادر على الفوز بكأس العالم

السبت 16/يناير/2021 - 04:02 ص
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، على قرارت الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قيام الأخير بالاعتماد على والتر بواليا بشكل أساسي على حساب محمد شريف.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني يدمر محمد شريف نفسيًا بعدما وضعه على دكة البدلاء واعتمد على بواليا أساسيًا بدلا منه".

وأوضح بلال: "محمد شريف متألق ويحرز أهداف وبعد وضعه على الدكة فإن اللاعب شعر بتدمير نفسي بينما قام موسيماني بوضع بواليا تحت ضغط كبير بسبب أن اللاعب أصبح مطالب بإحراز أهداف فوريًا".

وتابع: "أما عن مشاركة بدر بانون أساسيًا منذ التعاقد معه على حساب ياسر إبراهيم، فهذا الأمر مختلف لأني بدر بانون شخصيته مختلفة وجاء من فريق الرجاء الذي كان ينافس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي فريق كبير وهناك فرق أفريقية وصلت إلى نهائي كأس العالم للأندية والأهلي حصل على البرزونزية وقادر على التتويج بالبطولة المقرر إقامتها في قطر".

وتابع: "مفيش مستحيل في كرة القدم لذلك الأهلي قادر على الفوز بكأس العالم للأندية ".
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