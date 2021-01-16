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فن

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها | شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عدة صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "ورجعنا من الاجازه...يارب تكون الحلقه عجبتكم و اللوك كمان". 

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا: "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".

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