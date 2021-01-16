ظافر العابدين يواجه أزمة جديدة في عروس بيروت

شهدت احداث الحلقة ال٧٠ من مسلسل عروس بيروت ٢ ، مواجهة بين ادم " محمد الاحمد " وشقيقه فارس " ظافر العابدين" بعدما علم ادم ان الاخير كان يتعاون مع احد اعدائه للتخلص منه.





ثم يقوم فارس بطرد صديقه ومساعده طلال بعدما تأكد انه تسبب في توريطه مع شقيقه ادم، وانتهت احداث الحلقة بمشهد لفارس فاقد للوعي و ساقط على الارض بعدما خطط ادم للانتقام منه.





ويضيء العمل العلاقة المميزة بين فارس واخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.





مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.