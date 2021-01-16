ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظافر العابدين يواجه أزمة جديدة في عروس بيروت

السبت 16/يناير/2021 - 11:44 ص
ظافر العابدين
ظافر العابدين
Advertisements
شروق إبراهيم
شهدت احداث الحلقة ال٧٠ من مسلسل عروس بيروت ٢ ، مواجهة بين ادم " محمد الاحمد " وشقيقه فارس " ظافر العابدين" بعدما علم ادم ان الاخير كان يتعاون مع احد اعدائه للتخلص منه.

ثم يقوم فارس بطرد صديقه ومساعده طلال بعدما تأكد انه تسبب في توريطه مع شقيقه ادم، وانتهت احداث الحلقة بمشهد لفارس فاقد للوعي و ساقط على الارض بعدما خطط ادم للانتقام منه.

ويضيء العمل العلاقة المميزة بين فارس واخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسلسل عروس بيروت 2 خارج التريند .. اعرف الأسباب

محمد عساف يشيد بمسلسل عروس بيروت: كيميا ساحرة

كارمن بصيبص تشارك متابعيها آخر أيام تصوير عروس بيروت 2

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": هذا أصعب ما واجهته في الجزء الثاني من عروس بيروت.. صور

كارمن بصيبص تشارك جمهورها صورة من كواليس "عروس بيروت"

اشتعال الأحداث في الحلقة 56 من مسلسل عروس بيروت 2

ترشيحاتنا

أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا

سعر ومواصفات أوبل استرا OPEL ASTRA 2021 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

فضل سورة الإخلاص.. سبب لمحبة الله و 4 أمور أخرى لا تتجاهلها

3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

خذها إذا كنت تشعر بالبرد.. سر ظهور مبادرة دفء في مصر بعد انتشارها في العراق.. صور

أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة