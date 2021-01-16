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السفير الفلسطيني: إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون وتمارس البلطجة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 11:20 ص
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
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نورهان رأفت
قال السفير الفلسطيني بالقاهرة ، السفير دياب اللوح، إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، و تمارس العنصرية و"البلطجة" ، ضد الشعب الفلسطيني ، والصورة التي تظهر بها فلسطين ، تؤكد ذلك .

وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن فلسطين لا تستبيح الدماء فقط ، بل أنها تريد إنهاء وجود الشعب الفلسطيني ، وهو ما لن يحدث .

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمس، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وبموجب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية بتاريخ 22/5/2021، بينما تجرى الرئاسية بتاريخ 31/7/2021.

وبحسب الوكالة، ستعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

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