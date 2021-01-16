محمد عزمى ضيف شرف فى مسلسل "ضربة معلم" على cbc

الفنان الشاب محمد عزمى من ذوى القدرات الخاصة في حلقة أمس من مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والذي يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء فى الثامنة مساء على قناة CBC.





وظهر عزمى كضيف شرف بالعمل من خلال شخصية "عبد الله" ابن أحد العاملين بالشركة، وقدم عزمى مشهدا مؤثرا بصحبة محمد رجب حيث قدم له عدة نصائح ليرتاح قلبه.





وشارك الممثل الشاب محمد عزمى مؤخرا فى فيلم" 30 مارس" من بطولة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، حيث يظهر فى عدة مشاهد بالفيلم والتى جمعته ببطلى الفيلم ومعهما الفنان محمد شاهين، وجاءت مشاركة "عزمى" فى الفيلم، بعدما قدمه المخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل "قمر هادى"، للنجم هانى سلامة، والذى عرض بموسم رمضان قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

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